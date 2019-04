Premio Palermo Danza

Garrison Rochelle presente alla VIII^ edizione del Premio Palermo Danza

La kermesse si svolgerà in due giorni di premiazioni e spettacoli: sabato 27 e domenica 28 aprile, con la presenza del coreografo Garrison Rochelle.

Il Premio Palermo Danza si conferma per il 2019 la più grande manifestazione in Sicilia, dedicata alla danza in tutte le sue diversità, culture ed espressioni, danza vista come arte a 360° con oltre 1200 ballerini.

Da un’ idea di Christian Carapezza, nel 2012 viene istituito il Premio Palermo Danza, un omaggio a chi tiene alto il nome della danza regionale e nazionale. Sarà protagonista sul palco del prestigioso San Paolo Palace Hotel, la danza nelle sue più belle e nobili espressioni e appartenenze culturali, danza come manifestazione di un popolo ma anche danza come trasformazione e massima espressione individuale. Tanti professionisti per circa 30 stili diversi di danza.

Anche quest’anno visto il numero cospicuo di partecipanti la kermesse si svolgerà in due giorni di premiazioni e spettacoli: sabato 27 e domenica 28 aprile. La manifestazione anche quest’anno si sdoppia in due spettacoli distinti, nel pomeriggio si esibiranno gli under 14, la sera invece è dedicata ai danzatori senior (over 14).

Il Premio Palermo Danza non è una gara o una competizione, ma è semplicemente un riconoscimento e una vetrina verso chi, con amore e passione, si dedica ad una tra le arti più belle e nobili, ovvero la DANZA. Cerchiamo, con i diversi network (tv, web e giornali) e con i nostri partner, di dar loro visibilità, omaggiando così le compagnie partecipanti.

Anche quest’anno non mancheranno le novità e le sorprese per i danzatori e i loro maestri, oltre le tante borse di studio al 50% e 100% per i diversi concorsi e stage nazionali ed internazionali, saranno presenti al San Paolo Palace diverse emittenti Tv regionali con i loro servizi e le interviste per tutti i partecipanti.

Ecco a voi i premiati 2019: Adriana Bellia, Agata Bulferi Bulferetti, Alessandra La Monica, Alessandra Mazzara, Alba Farruggia, Alessia Coppolino, Alex Chiaramonte, Maria Aiello, Beatrice Romano, Claudia Martorana, Daniela Alberto, Daniela e Alessandra Milone, Daniela Di Simone, Deborah Serina, Desiree Nicchi, Danilo Giuliano, Elvira Benincasa, Fabiola D’Accardi, Flavia e Ilenia Cilepi, Francesco Casano e Valentina Coppola, Giorgio Zichittella, Genny Cirillo, Jessica Nanfa e Adele Barbagallo, Lucia Carbone, Teresa Nanfa, Jessica La Russa, Katia Mezzapelle, Laura Raffa, Lella Giovannini, Liliana Ocello, Linda Boncimino, Lucilla Palmeri, Mara Fasulo, Maria Teresa Garufi, Marco Calaciura, Antonella Pulizzi, Manuela Vesco, Martina Bartolotta, Maurizio Asciutto, Mimmo Renna, Miriam Albanese, Natalia Mastroluca, Rebecca Tusa, Patrizia Terzo, Roberta Antonazzo e Francesca Melillo, Rosangela Serradifalco, Rosi Anzelmo, Simona Concialdi, Stefano Pepi Saccomanno, Teresa Sole, Maria Teresa Cantatore, Violetta Cuchel, Marcello Pullara, Sara Lombino, Roberta Lembo, Amir Boubaker, Cinzia Di Carlo, Antonietta Iuculano.

Il conduttore di questa VIII^ edizione sarà il brillante intrattenitore ed organizzatore di eventi Ernesto Trapanese. Anche quest’anno nell’ ”Open Space Premio Palermo Danza” riservato a tutti i ballerini e i loro insegnanti, vi sarà installato un vero e proprio “Red Carpet”, dove altri conduttori si occuperanno delle interviste dei premiati 2019, per la trasmissione “Premio Palermo Danza”, oltre, a diversi fotografi che grazie ai loro scatti fotografici, immortaleranno i momenti più belli anche al di fuori del palco. Inoltre, anche quest’anno il Premio Palermo Danza ha deciso di regalare ai più piccoli durante le attese delle varie esibizioni, all’interno dell’area backstage, momenti di animazione ed intrattenimento curati per questa VIII^ edizione dall’agenzia "Cartoonia Animazione & Spettacolo" di Palermo.

La bellissima novità di quest’anno è il ritorno sul palco come co-conduttore e special guest dell’evento il famoso coreografo e amato insegnante della trasmissione “Amici” di Canale 5 Garrison Rochelle. Oltre ad essere presente sul palco del Premio Palermo Danza durante l’intero evento, nella mattina di domenica 28, egli dedicherà uno stage di danza moderna per gli under 14.

Il Premio Palermo Danza è una produzione Studio Trentasei Eventi & Produzioni, sotto l’attenta direzione artistica e organizzativa di Christian Carapezza.

