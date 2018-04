Reperti in mostra

Gela, il mitico Oro di Atlantide vede la luce. Esposizione il 10 aprile

Verrà presentato insieme ad altri ritrovamenti al Museo archeologico regionale

Nell’antichità era considerato il terzo metallo più prezioso dopo l’oro e l’argento, oggi ha un valore culturale altissimo poiché molto raro: l’Oro di Atlantide, o “oricalco”, è una delle grandi scoperte effettuate dalla Soprintendenza del Mare al largo delle acque di Gela (CL), in esposizione il 10 aprile 2018 alle ore 10 al Museo archeologico regionale di Gela.

Gli interventi effettuati negli ultimi anni, in collaborazione con la Guardia di Finanza ROAN, la Capitaneria di Porto di Gela e il subacqueo gelese Francesco Cassarino, hanno portato alla luce i lingotti in oricalco e tanto altro. Infatti a fare il paio con i lingotti del prezioso metallo simile all'ottone (ritrovamento unico e singolare recuperato dal relitto di una nave naufragata), verranno presentati due elmi corinzi in bronzo rinvenuti nei fondali di contrada Bulala. I due copricapi di tipo greco sono risalenti al VI secolo a.C. Tra gli altri importanti ritrovamenti: un exaleiptron (forma vascolare) decorato, una macina in pietra lavica con inserto in legno, e un’ancora in piombo e legno.

La mostra sarà inaugurata dal Soprintendente del Mare Sebastiano Tusa e dal Direttore del Museo di Gela Ennio Turco. Il restauro di alcuni dei reperti esposti è stato effettuato grazie al supporto del Club per l’Unesco di Gela. La Soprintendenza sottolinea orgogliosamente il ritorno dei reperti a Gela, dove rimarranno definitivamente per la fruizione in seguito ai lavori di studio e restauro.

