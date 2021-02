Covid-19

Gelarda: ''A Palermo 10 mila aziende chiuse, servono nuovi protocolli Covid per riaprire bar e ristoranti''

''Solo in provincia di Palermo ci sono oltre 10 mila aziende nel settore, con decine di migliaia di dipendenti che rischiano il posto di lavoro'', dichiara Igor Gelarda.

"Ho partecipato oggi alla manifestazione 'Ripartiamo insieme', organizzata da Fipe, Silb, Awpp e Confcommercio Imprese a Palermo. Anche se non bisogna abbassare la guardia nei confronti del Covid 19, il Governo nazionale deve permettere, con protocolli definiti e nel rispetto delle linee guida, la riapertura di bar e ristoranti con somministrazione al tavolo. Oltre a dei ristori adeguati, finora non giunti, ad una detassazione per il 2020/2021 e una decontribuzione." Lo dichiara il consigliere comunale e capogruppo della Lega Igor Gelarda.

"Solo in provincia di Palermo - conclude Gelarda - ci sono oltre 10 mila aziende nel settore, con decine di migliaia di dipendenti che rischiano il posto di lavoro. Si potenzino i controlli, ma se l'obiettivo è quello di non morire di Covid 19, non possiamo neanche finire vittima di una crisi economica che rischia di trascinare economie già deboli, come quella siciliana, verso una catastrofe economica".

