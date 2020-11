Ztl

Gelarda critica Orlando e Catania: ''Cosa aspettano per sospendere la ZTL a Palermo, la fascia rossa?''

''Al momento la ztl non è solo inutile, ma dannosa'', dichiara il capogruppo della Lega a Palazzo delle Aquile Igor Gelarda.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/11/2020 - 11:48:55 Letto 396 volte

"Non abbiamo capito cosa stiano aspettando il sindaco Orlando e il suo valente assessore Catania per sospendere la ZTL a Palermo, forse che l'isola, ci auguriamo mai, finisca in fascia rossa? Al momento la ztl non è solo inutile, ma dannosa. La città è in ginocchio, ristoratori e bar chiusi da domani, alla gente è fortemente raccomandato di stare a casa e la notte c'è il coprifuoco. Dopo la beffa della sospensione della ZTL notturna, come Lega, chiediamo che il sindaco applichi la logica del buon governo e prenda le distanze dall'assessore Catania e da questo assurdo provvedimento, sospendedolo immediatamente fino alla vera fine dell'emergenza".

Lo dichiara il capogruppo della Lega a Palazzo delle Aquile Igor Gelarda.

