via Niceforo

Gelarda: ''Si cambi il nome a via Niceforo. Definì i meridionali razza maledetta''

''La Lega non può tollerare che un razzista, anzi ancor peggio un ideologo del razzismo, abbia una strada intitolata nella nostra città'', dichiara Igor Gelarda.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/02/2021 - 13:59:22 Letto 371 volte

"Il Sindaco Orlando concorda con la Senatrice Segre circa la necessità di cancellare il nome di Vittorio Emanuele III da scuole e strade. Il reale di casa Savoia fu firmatario delle leggi razziali e colpevole di molte altre cose, per cui merita l’oblio.

Ma il tentativo di sviare l’attenzione dei media dal fatto che la città è ormai al collasso, ha probabilmente fatto dimenticare al sindaco che Palermo è l’unica città ad avere intitolato una strada ad Alfredo Niceforo, un criminologo e scienziato di origini catanesi. Un accademico blasonato per i tempi - presidente della Società Italiana di Criminologia e di quella di Antropologia – e che insegnò in prestigiose università come Roma, Losanna e Bruxelles.

Il problema è che Niceforo può essere considerato il teorizzatore del cosiddetto razzismo antimeridionale, teorizzando una netta distinzione etnica tra italiani settentrionali e meridionali. Con una razza mediterranea e barbara al Sud e una germanica e civilizzata al Nord." Lo dichiara il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Igor Gelarda.

"Affermò anche - continua Gelarda - che il maggior numero di omicidi commessi in Sicilia, Calabria e Sardegna fosse da imputare agli elementi africani e orientali che si trovava nei meridionali, facendone diventare l’indole più violenta e pronta al crimine.

Ma il culmine Niceforo lo raggiunse in un libro nel 1898 quando definì i meridionali: "la razza maledetta che popola tutta la Sardegna, la Sicilia e il Mezzogiorno d’Italia dovrebbe essere trattata col ferro e col fuoco”, ritenendo necessario applicare due diverse forme di governo per il Nord e il Sud d’Italia.

A Castiglione di Sicilia, dove Niceforo nacque, esiste una scuola media a lui intitolata, anche se nel 2012 il consiglio comunale votò una proposta per sostituire questo nome sgradevole. Ma senza successo."

"Allo stesso modo, la Lega non può tollerare - sottolinea - che un razzista, anzi ancor peggio un ideologo del razzismo, abbia una strada intitolata nella nostra città.



Per questa ragione ho chiesto formalmente al Sindaco che si cambi immediatamente nome a via Alfredo Niceforo, che si trova tra Mondello e Partanna, e che questa strada venga piuttosto intitolata ad Angelina Romano, una innocente ragazza di 8 anni fucilata, a Castellammare del Golfo, dai soldati piemontesi nel 1862", conclude Gelarda.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!