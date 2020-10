Via Roma

Gelarda: ''Via Roma, un vero e proprio cimitero commerciale''

Via Roma è ormai diventata un vero e proprio cimitero commerciale. Quasi 200 le saracinesche chiuse.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/10/2020 - 09:34:15 Letto 389 volte

"Via Roma è ormai diventata un vero e proprio cimitero commerciale. Quasi 200 le saracinesche chiuse. Una crisi economica globale aggravata dall'incapacità di questa Amministrazione comunale di un progetto di rilancio della zona. Come Lega chiediamo immediatamente l'istituzione di un tavolo di crisi proprio su via Roma e vie adiacenti, formato da rappresentanti di commercianti, associazioni ma anche residenti".

Lo dichiara il consigliere comunale capogruppo della Lega Igor Gelarda.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!