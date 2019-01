Gemellaggio tra licei

Gemellaggio liceo Cassarà con liceo di Montpellier, studenti e insegnanti a Palazzo delle Aquile

In occasione della Giornata celebrativa del Genio, il Sindaco Leoluca Orlando ha accolto a Palazzo delle Aquile gli allievi del Liceo Internazionale “Jules Guesde” di Montpellier e il Liceo linguistico “Ninni Cassarà” di Palermo nell’ambito di uno scambio organizzato dalle professoresse d’italiano di Montpellier, Stefania Gioda e Aurélie Manzano e dalle professoresse di francese di Palermo, Caroline Legavre e Maria Pia Di Vita.

Gli studenti francesi soni ospitati dalle famiglie per una settimana e troveranno ad attenderli un programma ricco di studio, accanto agli allievi sui banchi del Ninni Cassarà, di scoperte culturali seguendo l’itinerario arabo-normanno, tra Palermo, Monreale e Cefalù grazie anche all’aiuto logistico del Comune di Palermo.

Questo scambio è tanto più esemplare in quanto si svolge tra le scuole di due città gemellate dal 2016 e tra allievi che seguono lo stesso percorso di studio franco-italiano, l’EsaBac (alla fine del quale viene rilasciato il doppio diploma Esame di Stato e Baccalauréat).

Ad aprile gli allievi del Ninni Cassarà andranno a Montpellier e saranno ricevuti dal Sindaco, Philippe Saurel.

Per il Sindaco, "la cooperazione tra le città Palermo e Montpellier evidenziata oggi da questo progetto punta ai giovani e al loro futuro lavorativo e prevede, tra l’altro, scambi universitari, culturali, economici, ma anche cooperazione nell’ambito del turismo, soprattutto in un momento in cui il turismo in Sicilia vede una grande presenza di cittadini Francesi e francofoni."

