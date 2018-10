Ghana. Tasting Africa

''Ghana. Tasting Africa'' a Palermo per consolidare i rapporti economici e commerciali fra la Sicilia e il Paese africano

Sarà un'occasione di confronto fra la Sicilia e il Paese africano, che aprirà un dialogo su quattro assi d'intervento, orientato alla sostenibilità e alle pratiche del business inclusivo

Pubblicata il: 01/10/2018

Sarà un grande appuntamento internazionale, al quale prenderanno parte diplomatici, politici e imprenditori ghanesi, ma anche player internazionali e imprenditori siciliani. Sarà un’occasione di confronto fra la Sicilia e il Paese africano, che aprirà un dialogo su quattro assi d’intervento, orientato alla sostenibilità e alle pratiche del business inclusivo (ONU Sustainable Development Goals). Al centro del Forum internazionale sul Ghana ci saranno azioni nei campi dell’agricoltura e della trasformazione dei prodotti alimentari; delle energie rinnovabili; delle costruzioni (nuove tecnologie, prefabbricati ecc.); del tessile e della moda.

“Ghana. Tasting Africa” si aprirà ufficialmente mercoledì 3 ottobre alle 9, a Villa Niscemi, a Palermo, con la relazione introduttiva a cura di Francesco Campagna, presidente del Ghana Sicily Business Forum e Console Onorario del Ghana. Il forum internazionale ha il patrocinio della Regione Siciliana, del Comune di Palermo, di Sicindustria, di Confcooperative Sicilia e di AssoretiPmi.

Da giovedì 4 ottobre, poi, “Ghana. Tasting Africa” si sposterà a Mazara del Vallo, in occasione della 7a edizione di “Bue Sea Land” – organizzata dal Distretto Produttivo della Pesca di Mazara del Vallo – che quest’anno ha per tema “In Bioeconomy We Trust”. Durante le giornate della manifestazione si svolgeranno numerosi workshop e seminari e il 6 ottobre alle 17, sempre a Mazara, è in programma il “Focus Africa”, che approfondirà i principali temi economici e di scambio fra Italia, Sicilia e Africa.

Al centro delle giornate siciliane dedicate al Paese africano, la possibilità, per gli imprenditori italiani e siciliani che vogliono internazionalizzare le loro attività nel Ghana, di una maggiore conoscenza della realtà economica e produttiva ghanese, e per gli imprenditori ghanesi, di presentare le loro attività e prodotti nel nostro Paese. Il forum internazionale sarà, dunque, l’occasione per la Sicilia di consolidare relazioni di cooperazione e scambio con il Ghana. L’evento ha anche lo scopo di promuovere la conoscenza e la diffusione della cultura, delle tradizioni, di arte, cibo e prodotti ghanesi.

