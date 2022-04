illuminazione pubblica

Gibilrossa, lavori in corso per il ripristino dell'illuminazione

Sono tornati in funzione più di cinquanta punti luce e l'intervento in corso consentirà di riaccenderne progressivamente altrettanti.

AMG Energia al lavoro per ripristinare il funzionamento degli impianti di illuminazione della zona di Gibilrossa, da via Generale Domenico Chinnici a via Gibilrossa, da via dei Picciotti a Discesa dei Mille. Gli operatori della società interamente partecipata dal Comune hanno già ultimato un intervento di manutenzione straordinaria, che è stato autorizzato dall’Ufficio Infrastrutture e Servizi a rete, per l’aumento di potenza e la riattivazione del misuratore di energia elettrica che alimenta la cabina e gli impianti di illuminazione e stanno eseguendo le attività di ripristino di alcune linee aeree pesantemente danneggiate dal maltempo delle scorse settimane e di cui si è resa necessaria la rimozione.

Da ieri sera (martedì 26 aprile) sono tornati in funzione più di cinquanta punti luce e l’intervento in corso per il riposizionamento e la riattivazione delle linee aeree fascettate consentirà di riaccenderne progressivamente altrettanti.

Le attività già concluse si sono rese necessarie dopo la sostituzione del contatore effettuata da parte dell’ente distributore di energia elettrica. Durante le normali attività di verifica e controllo degli impianti, eseguite da AMG Energia nell’ambito della manutenzione ordinaria, gli operatori della società interamente partecipata dal Comune hanno verificato che il nuovo misuratore di energia risultava sottodimensionato rispetto alla potenza richiesta per il funzionamento degli impianti, rendendone impossibile l’alimentazione. “AMG Energia ha rappresentato in modo urgente il problema al Comune che ha richiesto all’ente distributore l’aumento di potenza – sottolinea il vicepresidente della società, Domenico Macchiarella – Purtroppo l’attesa per l’esecuzione di questa attività mette in evidenza la necessità di un canale di assistenza dedicato alle esigenze della città tra Comune ed ente distributore di energia elettrica”.

Fra le altre attività, gli operatori della società sono al lavoro per la riparazione di guasti a Sferracavallo, con interventi in corso nella zona di piazza Beccadelli e sul circuito che alimenta gli impianti di illuminazione della zona compresa fra via Plauto e via Torretta. Interventi in corso anche nella zona compresa tra via Sampolo e via Imperatore Federico e tra via Ferri e via Cirrincione oltre che nella zona della Zisa, sui circuiti Emiri-Giarrusso e Ingastone-Guerrazzi.

