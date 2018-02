Gioco in Rete

''Gioco in Rete'': venerdì 23 febbraio l'evento conclusivo

Si avvia alla conclusione ''Gioco di Rete''...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/02/2018 - 12:04:33 Letto 359 volte

Si avvia alla conclusione “Gioco di Rete”, il progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo le Linee di Indirizzo 2014 – 266/91, che dal 2016 ha dato la possibilità all’associazione di volontariato Panagiotis di portare un piccolo grande aiuto a più di duemila cittadini palermitani.

Grazie a “Gioco di Rete” è stata creata la Casina del Volontariato, un luogo che è diventato punto di riferimento per diverse associazioni di volontariato, nonché per tantissimi cittadini, i quali hanno potuto partecipare e proporre delle attività di supporto e valorizzazione della fascia della popolazione più svantaggiata ed incrementare le opportunità lavorative e formative per minori e giovani.

Alla presenza dei rappresentanti dei diversi stakeholder che hanno partecipato al progetto, giorno 23 Febbraio 2018 (dalle 16:30 alle 18:30), presso l’Aula Rostagno di Palazzo delle Aquile di Palermo, i protagonisti del progetto ripercorreranno i momenti salienti di questo lungo percorso, illustrando gli importanti risultati raggiunti.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!