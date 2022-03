Giornata dei Beni Culturali in ricordo di Sebastiano Tusa: il ricordo dell'assessore Samonà

Sebastiano Tusa

Giornata dei Beni Culturali in ricordo di Sebastiano Tusa: il ricordo dell'assessore Samoną

A tre anni dalla di Sebastiano Tusa gli rendiamo onore con ''La Giornata dei beni culturali siciliani'' che oggi permette a tutti di entrare gratuitamente nei luoghi della Cultura della Regione Siciliana.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/03/2022 - 16:26:52 Letto 695 volte

"Sono passati tre anni da quel 10 marzo del 2019 quando in un incidente aereo perse la vita Sebastiano Tusa, archeologo e studioso appassionato, inventore della Soprintendenza del Mare e Assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

A tre anni dalla sua scomparsa gli rendiamo onore con “La Giornata dei beni culturali siciliani” che oggi permette a tutti di entrare gratuitamente nei luoghi della Cultura della Regione Siciliana.

Un modo per celebrarne non il ricordo, ma il contributo attuale, attualissimo, che Sebastiano ha dato alla cultura. Ed è un modo per avvicinare la gente al nostro patrimonio culturale, per far comprendere a tutti che amando e rispettando i nostri luoghi memorabili, diamo un futuro alla nostra storia e alla nostra identità, rendendo un servizio alla nostra Terra. Il tempo trascorso all'interno di un museo, di un parco archeologico, di una chiesa, di una biblioteca, di un teatro, è nutrimento per l'anima".

A sottolinearlo è l'assessore regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, Alberto Samonà, nel ricordare la figura di Sebastiano Tusa.

Ti potrebbe interessare? Il 10 marzo Giornata dei Beni culturali siciliani: Ingressi gratuiti in memoria di Sebastiano Tusa

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!