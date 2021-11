Giornata diritti dell'infanzia

Giornata dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, su Rai Gulp il ''Concerto dei diritti'' organizzato dal Teatro Massimo

Rai Gulp trasmetterà il ''Concerto dei diritti'' organizzato dal Teatro Massimo in collaborazione con Rai Ragazzi, assessorato alla Scuola e Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Domani, sabato 20 novembre, si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

In occasione del XXXII anniversario dell’approvazione della Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Rai Gulp trasmetterà domani alle 18.30 il “Concerto dei Diritti”, uno spettacolo organizzato dal Teatro Massimo di Palermo, in collaborazione con Rai Ragazzi, l'assessorato alla Scuola del Comune di Palermo ed il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con la partecipazione dell’orchestra giovanile del teatro, la “Massimo Kids Orchestra” e dei Cori di voci bianche e Arcobaleno della Fondazione Teatro Massimo.

«Palermo – dichiara il sindaco, Leoluca Orlando - è città dei diritti. Mette al centro la persona in una comunità in cui ognuno è libero di essere se stesso, diverso e uguale agli altri. È questa la strada dei diritti il cui rispetto dev'essere coltivato ogni giorno. E in questo senso l'amministrazione comunale conferma l’attenzione e la centralità per i diritti dei bambini promuovendo azioni mirate a sensibilizzare cittadini e istituzioni».

«Un importante momento educativo per le bambine, i bambini e gli adolescenti del nostro territorio - sottolinea l'assessora alla Scuola, Giovanna Marano - volto a innescare un circolo virtuoso e a generare nuove leve che mirino a un futuro senza più discriminazioni e diseguaglianze che sono tutt'oggi presenti nel nostro paese, e che la pandemia purtroppo ha accentuato. La convenzione internazionale delle Nazioni Unite mette al centro principi quali il diritto a esprimere la propria opinione, a non essere discriminato, all'educazione, alla formazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative. Valori imprescindibili per costruire una società sana, equa e alla portata di tutte e tutti che investono la comunità educante di un ruolo fondamentale».

«La pandemia e le restrizioni hanno inciso sullo sviluppo delle nuove generazioni - afferma Pasquale D'Andrea, Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza del Comune di Palermo - per recuperarlo ci vuole l'impegno e la volontà di tutte le Istituzioni e di tutti i cittadini , coordinati in un un'unica idea progettuale».

