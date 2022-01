Giornata del Merito

Giornata del Merito, Orlando ricorda Norman Zarcone: ''Anche grazie a lui Palermo è cambiata''

''Norman è stato vittima di una cultura dell'individuo che antepone i propri interessi a quelli della collettività, una cultura alternativa al riconoscimento del merito'', dice il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/01/2022 - 14:20:12 Letto 428 volte

"Oggi nella Giornata del Merito ricordiamo Norman Zarcone la cui tragica fine è un monito al rispetto dei meriti e della persona umana ed è un pugno nello stomaco per la coscienza di tutti. Norman è stato vittima di una cultura dell'individuo che antepone i propri interessi a quelli della collettività, una cultura alternativa al riconoscimento del merito. Anche grazie a Norman la città di Palermo è cambiata, ma dobbiamo impegnarci quotidianamente affinché questo cambiamento diventi irreversibile. La memoria di Norman non dev'essere dispersa perché il suo è un lascito testamentario in difesa dei valori di giustizia e libertà".

Lo dichiara il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!