Giornata della Memoria, mostra multimediale ''La dura memoria della Shoah''

''La dura memoria della Shoah'', mostra multimediale per ricordare lo sterminio del popolo ebraico.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/01/2020 - 11:04:15 Letto 378 volte

Domani, 27 gennaio 2020 alle ore 16.30 in via Imperatore Federico 60 presso la sala conferenze del Ce.Do.S. “Gaetano Pensabene”, si terrà l'inaugurazione della mostra multimediale "La dura memoria della Shoah", per ricordare lo sterminio del popolo ebraico.

La mostra è allestita dal Centro Documentazione e Studi Gaetano Pensabene con il Patrocinio del Comune di Palermo e rientra tra le iniziative organizzate in città in occasione della Giornata della Memoria.

Parteciperanno Fabio Giambrone vice sindaco di Palermo, Stefano Mantegazza segretario generale della UILA-UIL e vice presidente della Fondazione Argentina Altobelli, Claudio Barone segretario generale UIL Sicilia, Nino Marino segretario generale UILA-Uil Sicilia, Giuseppe La Bua segretario territoriale Uila-Uil Palermo, Antonino Pensabene presidente del Ce.Do.S. “Gaetano Pensabene”, Michelangelo Ingrassia direttore del Ce.Do.S. “Gaetano Pensabene”, Carmelo Botta e Francesca Lo Nigro studiosi e promotori della mostra, Rosa Cuccia già corsista dell’International School Yad Vashem di Gerusalemme.

