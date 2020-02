Giornata della Pace

Giornata della pace, Orlando: ''Piccolo mattone per bandire le guerre dal futuro''

''Una iniziativa che unisce ancora una volta valori e impegno concreto, partecipazione e formazione sociale'', ha dichiarato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

02/02/2020

Il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore Giuseppe Mattina hanno preso parte questa mattina alla "Giornata della Pace", organizzata anche a Palermo dall’Azione Cattolica Italiana per riflettere e sensibilizzare su temi inerenti alla costruzione della Pace. La giornata, che ha visto la partecipazione di circa 1000 persone, tra ragazzi, giovani e adulti, si è svolta nei luoghi principali della centro storico, Palazzo delle Aquile e le piazze adiacenti, dove il primo cittadino ha salutato i partecipanti, e la Cattedrale, dove è stata celebrata la messa.

"Ogni momento di incontro e riflessione sulla Pace - ha detto il sindaco - è un piccolo seme di speranza, un piccolo mattone per la costruzione di un futuro nel quale la guerra e le sue cause siano bandite dalla storia. All'Azione Cattolica un sentito ringraziamento per una iniziativa che unisce ancora una volta valori e impegno concreto, partecipazione e formazione sociale".

"Come ogni anno - ha dichiarato l'assessore Mattina - per i soci dell’Azione Cattolica il mese di gennaio è centrato sui temi della pace, che permette di costruire gli altri diritti, seguendo le indicazioni del messaggio del Papa. Piazza la Pace è lo slogan che ha caratterizzato l’iniziativa: un invito e un impegno a mettere in campo tutte le proprie capacità a servizio del bene comune. In un tempo in cui spesso la difficoltà o l'impossibilità a soddisfare i bisogni primari impedisce di essere cittadini a tutti gli effetti e di costruire comunità realmente accoglienti e generative per tutti".

