sport e prevenzione

Giornata della Salute al Bosco della Ficuzza

Domenica 16 giugno, una giornata per la promozione dell'adozione di sani stili di vita attraverso lo sport e la prevenzione oncologica.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/06/2019 - 11:02:15 Letto 378 volte

Domenica 16 giugno gli eventi “Let’s rock cancer” OAC e “Aspira alla vita” LILT confluiranno in una giornata per la promozione dell’adozione di sani stili di vita attraverso lo sport e la prevenzione oncologica.

L’itinerario previsto per il 16 giugno comprende passeggiate alla scoperta del paesaggio naturalistico intervallate da breve attività sportiva di bassa difficoltà, momenti interattivi, una visita alla Casina del principe e del centro Lipu. I partecipanti saranno accompagnati da trainers esperti e dai volontari della LILT di Palermo e del Centro Culturale Amazzone per guidarli durante questa giornata immersa nella natura, all’insegna del benessere psico-fisico.



L’appuntamento è alle ore 08:00 al parcheggio di via Ernesto Basile, vi consigliamo di indossare abiti comodi, di portare una sana colazione a sacco e bevande in borraccia, limitiamo il consumo della plastica. I posti sono limitati per il pullman LILT-OAC; al completamento dei posti sul mezzo, chiunque voglia partecipare può comunque farlo muovendosi con mezzo proprio e prenotando contattando la LILT.



L’evento è totalmente gratuito, previo tesseramento ai fini associativi per chi non ha la tessera.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!