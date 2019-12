Solidarietà

''Giornata della solidarietà urbana'' alla Stazione Notarbartolo di Palermo

Per il sesto anno l'iniziativa si ripropone per un evento di solidarietà dedicata ad associazioni sportive che portano avanti attività con i disabili in carrozzina.

20/12/2019

“Giornata della solidarietà urbana” domenica 22 dicembre alla Stazione Notarbartolo. Organizzata dall'azienda che gestisce i trasporti ferroviari all'interno della città di Palermo per il sesto anno l’iniziativa si ripropone per un evento di solidarietà dedicata ad associazioni sportive che portano avanti attività con i disabili in carrozzina. Si tratta della ASD Panormus che pratica la disciplina della pallacanestro su carrozzina manuale e della ASD Pro h aquile di Palermo Onlus che promuove e svolge l'hockey su carrozzina elettrica. Entrambe le associazioni partecipano al campionato nazionale organizzato dalle rispettive Federazioni.

Nel contesto della giornata oltre ad assistere alla presentazione delle due discipline sportive praticato dalle due associazioni, si avrà modo di visitare la mostra itinerante dell’Ufficio nazionale del garante della persona disabile che viene promossa in tutte le città nelle quali è stato istituito l'Ufficio allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle esigenze della persona con disabilità.

Il programma di domenica prevede, dopo l’accoglienza con caffè, latte e cornetti, la Santa Messa, quindi l’apertura della mostra cui seguiranno le performance sportive delle associazioni.

In seguito saranno presentate la auto del car sharing amiGo dell’Amat, adattate con i comandi al volante.

Alle 13 pranzo da MacDonald con un menu tutto dedicato ai giovani e per scambio di auguri con dolce e spumante nell’atrio della Stazione Notarbartolo.

