comunità nigeriana

Giornata dell'orgoglio della comunità nigeriana. Orlando al sit in teatro Massimo

Il sindaco Leoluca Orlando, ha partecipato oggi pomeriggio alla ''giornata dell’orgoglio'' della comunità nigeriana.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/04/2019 - 18:04:17 Letto 397 volte

Il sindaco Leoluca Orlando, ha partecipato oggi pomeriggio alla “giornata dell’orgoglio” della comunità nigeriana. Il sit in si è svolto in piazza Verdi, davanti la scalinata del teatro Massimo, da dove è poi partito un corteo diretto a Casa Professa e che si è snodato lungo via Maqueda.



Scopo della manifestazione, organizzata da Nigeria Association Regione Sicilia e dall’associazione “Donne di Benin City” il “no alla mafia nigeriana e a tutte le mafie, no alla schiavitù sessuale delle ragazze nigeriane, no allo spaccio di droga”.



“La manifestazione di oggi – ha commentato Leoluca Orlando – è la conferma che c’è una Palermo che vuole crescere e cambiare anche attraverso le comunità presenti sul territorio. Oggi, si è detto chiaramente no alle mafie ed è bello assistere a questo processo di trasformazione a difesa dei diritti di tutti e di ciascuno, in continuità con la “Carta di Palermo”, cosi come è bello vedere commercianti bengalesi che fanno arrestare criminali palermitani, come è bello vedere palermitani e nigeriani che dicono no alla mafia nigeriana. Per questo ringrazio la comunità nigeriana palermitana per questa iniziativa”.

“Noi nigeriani – hanno commentato i rappresentanti delle associazioni cha hanno organizzato la manifestazione – diciamo no ad ogni tipo di mafia e di schiavitù sessuali, orgogliosi di vivere del nostro lavoro contribuendo alla costruzione di una società migliore, di una città migliore e per il futuro dei nostri figli”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!