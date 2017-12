emanuela loi

Giornata ''In memoria di Emanuela Loi: la maestra che scelse di diventare poliziotta''

Lo Zonta Club Palermo Triscele organizza sabato 25 novembre la cerimonia: ''In memoria di Emanuela Loi: la maestra che scelse di diventare poliziotta''...

Lo Zonta Club Palermo Triscele, membro dello Zonta International, prima organizzazione mondiale, fondata nel 1919 a Buffalo (Stati Uniti), di donne professioniste e dirigenti per la promozione della figura femminile che si appresta a compiere 100 anni nel 2019, organizza sabato 25 novembre, alle ore 9:00 presso l'Educandato Statale "Maria Adelaide" di Palermo, in Corso Calatafimi n. 86, la cerimonia: “In memoria di Emanuela Loi: la maestra che scelse di diventare poliziotta”, per ricordare Emanuela Loi la prima Agente Donna della Polizia di Stato a restare uccisa in servizio dilaniata dall’esplosione all’età di 24 anni insieme al Giudice Borsellino e ai quattro colleghi in quel pomeriggio di domenica 19 luglio 1992, a Palermo in via D’Amelio.

Emanuela era una donna ancora prima di essere Agente che era riuscita ad inserirsi in un mondo da caserma, fino a poco tempo prima chiuso ed inaccessibile, ed è morta mentre stava lavorando, combattendo contro l’ingiustizia e l’illegalità. A distanza di 25 anni, Emanuela è ancora un simbolo fondamentale per tutte le donne e rappresenta la fedeltà nelle Istituzioni sino all’estremo sacrificio che deve essere sempre presente nella memoria di tutti, in particolare nelle giovani generazioni.

Dopo i saluti della Prof.ssa Angela Randazzo, Dirigente Scolastico dell’Educandato Statale “Maria Adelaide”, della Prof.ssa Fiorella Palumbo, Dirigente Tecnico Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e del Prof. Camillo Palmeri, Docente del Liceo Classico Europeo Maria Adelaide, introdurrà i lavori l’Avv. Antonella Aiello, Presidente dello Zonta Club Palermo Triscele, che modererà gli interventi dei relatori:

Dott.ssa Federica La Chioma Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Palermo, Dott.ssa Sandra Giordano Psicologa, Prof. Salvatore La Rosa Direttore Editoriale “Le Nuove Frontiere della Scuola”.

È prevista anche la partecipazione degli Agenti della Polizia di Stato e la testimonianza di chi ha conosciuto e lavorato con la giovane Agente Emanuela uccisa dalla mafia che è rimasta nel cuore di tutti noi per il suo coraggio.

