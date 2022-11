Giornata contro la violenza sulle donne

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Lagalla: ''Oggi deve essere chiaro e forte il 'No' di Palermo''

''Avviare azioni volte a prevenire e contrastare episodi di violenza di genere e femminicidi sarà una priorità per questa Amministrazione'', ha detto il sindaco Lagalla.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/11/2022 - 14:09:46 Letto 725 volte

«Oggi deve essere chiaro e forte il “No” di Palermo alla violenza sulle donne. Perché la violenza non passa solo attraverso i gesti, ma anche attraverso i silenzi. Avviare azioni volte a prevenire e contrastare episodi di violenza di genere e femminicidi sarà una priorità per questa Amministrazione. Un impegno ad offrire assistenza e migliori servizi alle vittime della nostra comunità, a garantire ascolto e affiancamento a chi ha bisogno di aiuto. In questa direzione va proprio la mozione in memoria di Carmela Petrucci, approvata ieri in Consiglio comunale, che indica come l’Amministrazione debba proseguire nel suo impegno concreto, in sinergia con gli enti privati di assistenza sociale, nel fornire assistenza alle donne vittime di ogni genere di violenza».

Lo dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla nell’ambito della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Fonte Immagine: Facebook Lagalla

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!