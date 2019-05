omotransfobia

Giornata internazionale contro l'omotransfobia: venerdì flash mob in piazza Aragona

Flash mob in piazza Aragona davanti una panchina realizzata a forma di xilofono con i colori dell'arcobaleno.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/05/2019 - 13:00:37 Letto 440 volte

In occasione della giornata internazionale contro l’omotransfobia, il prossimo 17 maggio alle ore 16.30 è stato organizzato un flash mob in piazza Aragona, esattamente davanti una panchina realizzata a forma di xilofono con i colori dell'arcobaleno realizzata dagli artisti ed eco designer di ALAB.



L'Amministrazione comunale, che ha aderito alle iniziative, sarà rappresentata dal sindaco Orlando e da alcuni Assessori che parteciperanno insieme alle associazioni LGBT, Arcigay, Agedo, PalermoPride, Famiglie Arcobaleno, Ali d'Aquila, ALAB, ANPI, Comitato Esistono i Diritti, Life and Life e Roberto Superchi che si esibirà con il gruppo Y Cantor.



Sulla panchina si potrà scrivere una frase o realizzare un disegno su lenzuola e cartoni che gli organizzatori metteranno a disposizione, attraverso il tema “per lasciare un segno contro l’omofobia”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!