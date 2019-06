donazione sangue

Giornata mondiale del donatore: Polizia in campo per la raccolta e la donazione del sangue

Un'equipe del Centro Trasfusionale dell'Ospedale Cervello accoglierà i donatori su un'autoemoteca posizionata all'ingresso della Questura di Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/06/2019 - 11:57:56 Letto 398 volte

La Questura di Palermo, l’Associazione Donatori Volontari della Polizia di Stato (ADVPS) che dallo scorso novembre annovera tra le proprie fila anche il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, con il prezioso contributo dell’associazione “Fratres”, il prossimo 14 giugno, nella giornata mondiale del donatore, hanno organizzato una raccolta straordinaria per far fronte alla crescente e preoccupante emergenza sangue nella regione siciliana. Un’equipe del Centro Trasfusionale dell’Ospedale “Cervello” accoglierà i donatori su un’autoemoteca posizionata all’ingresso della Questura di Palermo, in piazza della Vittoria, dalle ore 08.00 alle ore 12.00.

Analoga raccolta è stata approntata già lo scorso 31 maggio, quando personale specializzato, a bordo di una autoemoteca della Fratres ha varcato il cancello della Caserma “Pietro Lungaro” ed ha accolto numerosissimi poliziotti che con grande altruismo hanno voluto offrire il proprio contributo per l’emergenza sangue, donando. L’organizzazione di tale ulteriore iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, consentirà di rispondere in modo sempre più rapido alle emergenze di sangue che si dovessero presentare e, dall’altra, permetterà di sviluppare e promuovere una maggiore cultura della donazione, come gesto civico nell’interesse generale.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!