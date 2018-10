Giornata Mondiale della Nonviolenza

Giornata Mondiale della Nonviolenza da Palermo la proposta delle ambasciate di pace

Un ciclo di incontri sui temi dell'accoglienza e i conflitti nel Mediterraneo.

“Mediterraneo, Nonviolenza, Pace. Un mare di conflitti”. E’ il titolo di un ciclo di appuntamenti organizzati dalla Consulta della Pace del Comune di Palermo per riflettere sulle tensioni che attraversano e turbano il Mediterraneo. Dibattiti con varie personalità del mondo dell’associazionismo e della cultura per confrontarsi sulle aree di crisi e sulle difficoltà delle Ong ad eseguire le operazioni di soccorso.

“Come Consulta per la Pace, la Nonviolenza, i Diritti Umani ed il Disarmo promossa dalla Città di Palermo – dice il portavoce Francesco Lo Cascio – intendiamo portare avanti a Palermo Capitale europea della cultura 2018 una serie di riflessioni per arrivare alla Giornata internazionale della nonviolenza del 2 ottobre forti di un confronto tra tutti quelli che sono impegnati sul fronte della non- violenza e della salvaguardia dei diritti”.

Proprio il 2 ottobre a Villa Niscemi (ore 17) si terrà il convegno “Mediterraneo di Pace 2018” a cui prenderà parte il sindaco di Palermo Leoluca Orlando a cui sono affidate le conclusioni. Un appuntamento organizzato anche in preparazione della tappa siciliana della seconda Marcia Mondiale della Nonviolenza e come ideale prosecuzione del percorso portato avanti dalla Città di Palermo in questi anni: nel 2014 con il convegno “Europa, Mediterraneo, Pace“, e nel 2016, “Pace difesa sicurezza nel mediterraneo e nel Medio Oriente – la proposta dei nonviolenti”.

“Con questa iniziativa – prosegue Lo Cascio – vogliamo approfondire (assieme a MSGSV, WILPF, IFOR, Disarmisti Esigenti, WRI, IPRI) la prospettiva della denuclearizzazione del Medio Oriente e, in prospettiva, del Mediterraneo, quale contributo al processo di ratifica del trattato per il bando delle armi nucleari”.

Un’ideale prosecuzione del cammino che ha portato alla Carta di Palermo per l’abolizione del permesso di soggiorno.

“Vogliamo affermare – conclude Lo Cascio – il diritto alla mobilità umana, il diritto di tutti i migranti, siano essi profughi o meno. Il diritto ed il dovere al salvataggio in mare per tutte le ONG dedicate alle attività di Search and Rescue".

In questa occasione verrà presentato un documento per la creazione di Ambasciate di pace.

