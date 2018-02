Malattie rare

Giornata mondiale delle Malattie rare: domani convegno al Policlinico

L'Organizzazione Mondiale della Sanitą ha classificate circa 6000 malattie rare.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ne ha classificate circa 6000. Sono le malattie rare, un campo nel quale la Sicilia è diventata fra le regioni italiane più attive. Come ogni anno ritorna a fine febbraio l’appuntamento con la Giornata mondiale delle Malattie rare.

Domani, martedì 27 febbraio, con inizio alle 8,30 al Policlinico di Palermo, aula Maurizio Ascoli, è in programma il convegno nazionale “Le malattie rare hanno bisogno della ricerca. I malati rari hanno bisogno di te”, promosso dall’Associazione retinopatici e ipovedenti siciliani (Aris) in collaborazione con Iris, Pten Italia e Federazione Uniamo e il patrocinio di Azienda Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello, Arnas Civico e Policlinico “Paolo Giaccone”. Nel corso dell’evento si farà il punto sulle più recenti ricerche, sulle indagini genetiche e sulla terapia genica. Parteciperanno i maggiori esperti siciliani fra i quali, Maria Piccione, genetista, Responsabile del Centro di riferimento regionale per le malattie genetiche e cromosomiche dell’Azienda Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello e Aurelio Maggio, Direttore dell’Unità operativa complessa di Ematologia e malattie rare del sangue di Villa Sofia-Cervello.

Nel pomeriggio è in programma anche un momento musicale all’Ospedale Cervello. Alle 16,30 nell’aula magna “Vignola” l’Associazione culturale Formedonda presenta “Mystikos – paesagggi musicali dell’anima” con le esibizioni di Carlo Muratori Ensemble, Arenaria, Mario Crispi, Enzo Rao, Maurizio Curcio, Carmelo Graceffa. Un evento organizzato dal Servizio Educazione e Promozione della Salute di Villa Sofia-Cervello, responsabile il dr. Salvatore Siciliano.

