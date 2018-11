Giornata mondiale

Giornata mondiale dell'Infanzia e dell'Adolescenza

20/11/2018

In occasione della Giornata mondiale dell'Infanzia e dell'Adolescenza i dati consegnati dall'atlante di Save the Children sono impietosi e disegnano una cruda realtà, fatta di povertà educativa e di scarsa attenzione alle questioni riguardanti bambini e bambine. Anche Palermo dovrebbe mettere a fuoco che "essere bambini è un diritto", con tutto ciò che ne consegue in termini di servizi e per l'infanzia e l'adolescenza. Il riferimento è anche alle strutture come i nidi che dovrebbero soddisfare la domanda delle famiglie, spesso costrette ad arrangiarsi o a rivolgersi a privati per insufficienza di posti. In realtà a fronte del numero di nidi aperti, ci confrontiamo col personale insufficiente, gli investimenti nel settore quasi inesistenti e l'avanzata inesorabile del privato in un sistema che dovrebbe invece essere integrato. Una città per bambini e bambine deve offrire servizi pubblici ed efficienti: per farlo deve avvalersi di un organico adeguato, provvedendo alle relative assunzioni.

La voce 'benessere dei bambini e delle bambine' non può dunque essere trattata come le altre, in una agenda politica. L'accudimento che i bambini riceveranno nella prima infanzia inciderà sulla loro vita di futuri adulti, già chiamati a fare i conti con un mondo caratterizzato da diseguaglianze sociali e da diseguali opportunità. Senza contare che i servizi per l'infanzia e l'adolescenza incidono nel lavoro e nei tempi di conciliazione di vita delle famiglie e in particolare delle donne. Sono strumenti di giustizia sociale, a ben guardare, a cui l'Amministrazione deve puntare per una visione di Palermo davvero accogliente ed inclusiva, a misura di tutte e tutti, e che restituisca la città ai bambini e alle bambine.

Dichiarazione di Barbara Evola, consigliera Comunale di Sinistra Comune e di Mariangela di Gangi, portavoce di Sinistra Comune.

