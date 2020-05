giornata degli infermieri

Giornata mondiale dell'infermiere, Orlando: ''Mai come quest'anno doveroso ringraziarli''

Giornata mondiale dell'infermiere e dell'infermiera, le parole di ringraziamento del sindaco Leoluca Orlando.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/05/2020 - 21:06:20 Letto 353 volte

"Mai come quest'anno, celebrare la giornata mondiale dell'infermiere e dell'infermiera è un modo doveroso per ringraziare questi professionisti che con grande passione e spesso senza i giusti riconoscimenti hanno contribuito e ancora contribuiscono a combattere contro il Covid-19. Ma ben oltre l'impegno straordinario di queste ultime settimane, è per l'impegno quotidiano, lontano dai riflettori e dalla cronaca, che tutti noi siamo grati agli infermieri e alle infermiere, il cui lavoro è parte integrante ed essenziale del sistema sanitario nel suo complesso, quindi parte integrante ed essenziale della cura delle persone". Lo ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando.

