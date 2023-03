autismo

Giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo: Comune di Palermo aderisce alla manifestazione del 2 aprile

Il Comune di Palermo ha aderito alla ''Giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo''.

Il Comune di Palermo ha aderito (deliberazione di Giunta n. 69 del 17 marzo scorso) alla “Giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo”, istituita dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 2007 e che si celebra il 2 aprile di ogni anno.

Nell'ambito delle iniziative organizzate in città, domenica alle ore 20.30, in un Teatro Politeama Garibaldi illuminato di blu (colore simbolo della manifestazione), il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l'assessore alle attività sociali, Rosi Pennino, prenderanno parte allo spettacolo organizzato, con il Patrocinio del Comune, dall'Associazione nazionale "ParlAutismo", impegnata nelle battaglie contro le discriminazioni e i disservizi subiti dai soggetti con disturbo dello spettro autistico.

Lo spettacolo, condotto da Francesco Panasci e Anna Cane e con la partecipazione di Roberto Lipari e I Sansoni, vedrà come protagonisti i ragazzi speciali che danzeranno e si esibiranno in diverse performance sul palco, sfidando l'autismo. Alla serata, con ingresso gratuito, sono state invitate tutte le istituzioni civili e militari della città, le scuole di ogni ordine e grado, le famiglie, le associazioni, i testimonial. In un clima di festa, si racconteranno i bisogni del mondo legato all’autismo, le conquiste ottenute dopo anni di lavoro e battaglie, come protocolli e aperture di spazi inclusivi.

Successivamente, il sindaco e l'assessore parteciperanno alla XIV edizione della fiaccolata che si terrà nel piazzale davanti al Teatro.

