Giornata Nazionale del Risparmio Energetico

Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili: l'adesione del Comune

In occasione della ''Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili'', il Comune di Palermo raddoppia la propria presenza...

22/02/2018 - 11:05:12

In occasione della “Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili” - XIII edizione “M’Illumino di meno”, il Comune di Palermo raddoppia la propria presenza ed il proprio impegno grazie alla sinergia e alla collaborazione con alcuni Enti - tra cui AMG e Teatro Massimo - ed associazioni impegnate nella salvaguardia dell’ambiente e della mobilità sostenibile.

Per venerdì 23 febbraio, il programma prevede il raduno dei partecipanti, tra cui una delegazione della Gunta comunale, in piazza Verdi alle 17,45 e partenza alle 18,00, con contestuale spegnimento simbolico del Teatro Massimo. A seguire, una passeggiata lungo il percorso Pedonale di via Maqueda fino ad arrivare a Palazzo delle Aquile, dove saranno spente la Fontana e le l luci del "Palazzo" prospicienti la Piazza Pretoria.

Tra le Associazioni che hanno aderito, F.I.A.L.B., Ciclabili Siciliane, Associazione Culturale Itinerari del Mediterraneo (Cammini francigeni) e Italia Nostra.

