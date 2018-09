Giornata Nazionale ABIO

Giornata nazionale dell'ABIO, anche a Palermo i volontari in piazza

Il 29 settembre 2018 anche a Palermo si celebra la Giornata nazionale dell'ABIO. I volontari dell'Associazione per il Bambino in Ospedale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/09/2018 - 15:04:42 Letto 363 volte

Il 29 settembre 2018 anche a Palermo si celebra la Giornata nazionale dell’ABIO. I volontari dell’Associazione per il Bambino in Ospedale quel sabato saranno in 150 piazze italiane per far conoscere l’impegno che ogni giorno - da quarant’anni - dedicano ai bambini e agli adolescenti ricoverati. Nel capoluogo siciliano, la postazione di ABIO Palermo sarà allestita in via Magliocco, vicino ai portici di via Ruggero Settimo, dalle ore 9 alle 20. Una straordinaria occasione per raccontare, a misura dei più piccoli, una storia fatta da volontari che ogni giorno sono al fianco dei bambini, degli adolescenti in ospedale e delle loro famiglie. Per tutta la Giornata ai bambini verranno offerti palloncini, giochi, sorrisi: una vera e propria festa della solidarietà e del volontariato. Tutti potranno sostenere ABIO e ricevere il simbolo della Giornata, un cestino di ottime pere. Grazie a questi contributi si realizzeranno corsi di formazione per portare nuovi volontari nei reparti di pediatria delle città italiane.

La Giornata Nazionale ABIO è nata quattordici anni fa per raccontare quello che i volontari fanno ogni giorno in oltre 200 reparti di pediatria in tutta Italia, per coinvolgere le persone, invitarle a seguire i corsi di formazione per diventare volontari, spiegare che i bambini, gli adolescenti, i loro genitori, hanno dei diritti anche e soprattutto in ospedale.

Original Marines, nell’anno in cui celebra il 35° anniversario, ha scelto di essere vicina a tutti i volontari e di sostenere economicamente - all’interno di un piano strutturato di iniziative di Corporate Social Responsibility - la Giornata Nazionale ABIO ed i progetti istituzionali di Fondazione ABIO. Numerose anche le attività programmate dal brand nei propri punti vendita su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di valorizzare questo importante progetto. In particolare, il brand ha realizzato una capsule collection dedicata ad ABIO e ha ideato le giornate “Costruiamo un arcobaleno by Fondazione ABIO” durante le quali i volontari dell’associazione, negli store Original Marines, organizzano divertenti attività per i bambini e raccontano ai genitori i loro progetti.

La giornata palermitana si svolge anche grazie al gratuito patrocinio del Comune di Palermo. Mentre la Giornata nazionale si svolge con il contributo di Regione Lombardia. Appuntamento, allora, sabato 29 settembre 2018 in via Magliocco dalle ore 9 alle 20 con i volontari di ABIO Palermo.

ABIO, Associazione per il Bambino in Ospedale ONLUS, è stata fondata a Milano nel 1978 per promuovere l’umanizzazione dell’ospedale. I volontari ABIO si occupano di sostenere e accogliere, in collaborazione con medici e operatori sanitari, bambini e famiglie che entrano in contatto con la struttura ospedaliera. Fondazione ABIO Italia ONLUS coordina e promuove l’attività delle 66 Associazioni ABIO che con i loro 5.000 volontari, in tutta Italia, offrono un valido e costante supporto ai bambini e alle loro famiglie.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!