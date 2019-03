Giornata dedicata alle vittime di mafia

Giornata nazionale in memoria delle vittime innocenti delle mafie: Sindaco di Medellin scrive a Orlando

Il Sindaco della città colombiana di Medellin, Federico Gutiérrez, ha inviato oggi al Sindaco di Palermo una lettera in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime innocenti delle mafie, che si celebra a Palermo e in altre città italiane su iniziativa dell'associazione Libera.

Il Sindaco Leoluca Orlando ne dà lettura oggi durante la manifestazione organizzata a Palermo.

"La nostra fratellanza con la città di Palermo è forte - si legge nella lettera - perché entrambe le città hanno un passato doloroso, però sopratutto ci unisce la forza e la speranza. La nostra amicizia con la città di Palermo e con il Sindaco Leoluca Orlando si basa sulla certezza che è possibile ottenere un cambiamento etico e morale nella società, anche in quelle più complesse."

Orlando, lo scorso 22 febbraio, è stato presente a Medellin in occasione dell'abbattimento del "Monaco", l'edificio fortino creato da Pablo Escobar nella città e al cui posto sarà creato un giardino pubblico in memoria delle vittime del narcotraffico.

