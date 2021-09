Giro di Sicilia

Giro di Sicilia a Palermo, Orlando: ''Arte e sport si intrecciano per valorizzare Mondello''

Il Giro di Sicilia fa tappa a Mondello, dando il via ad un mese di importanti iniziative sportive.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/09/2021 - 17:32:43 Letto 440 volte

"Il Giro di Sicilia fa tappa a Mondello, dando il via ad un mese di importanti iniziative sportive che aumenteranno la già consolidata attrattività della città. Arte e sport si intrecciano per promuovere Palermo e valorizzare la borgata marinara di Mondello, patrimonio straordinario di bellezza riconosciuto in tutto il mondo".

Lo dichiara il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in merito alla seconda tappa del Giro di Sicilia che si concluderà domani nella borgata marinara di Mondello.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!