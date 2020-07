Giro d'Italia 2020, ufficiale si partirà da Monreale

Giro d'Italia

Il Giro d'Italia 2020 scatta da Monreale il 3 ottobre e arriva a Milano il 25 ottobre.

Il Giro d’Italia partirà da Monreale, nel Palermitano, il prossimo 3 ottobre. Dopo settimane in cui si sono rincorse voci su una possibile seconda tappa per la città normanna, è arrivata l’ufficialità: l’emergenza Covid ha fatto saltare la trasferta in Ungheria e, dunque, la tappa inaugurale sarà a Monreale. Per il sindaco Alberto Arcidiacono e il presidente del Consiglio Marco Intravaia si tratta di "un momento storico e irripetibile per la nostra città. Un evento unico che trasformerà Monreale in palcoscenico nazionale e internazionale".

"Il presidente della Regione Nello Musumeci e l’assessore allo Sport Manlio Messina hanno voluto con decisione che il Giro partisse da Monreale, d’intesa con Rcs - dicono - . Una scelta consapevole del Governo regionale nei confronti del quale la città è grata. Saltata la partenza all’estero, il Governo ha valutato che la scelta migliore per promuovere l’avvio del Giro fosse Monreale, vetrina naturale del fascino siciliano".

