parco Libero Grassi

Giunta approva progetto per Parco Libero Grassi: sì alla riqualificazione della costa

La Giunta comunale ha approvato la partecipazione ad un bando della Regione siciliana per richiedere il finanziamento per la ex discarica di Acqua dei Corsari, destinata a diventare un parco pubblico intitolato a Libero Grassi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/11/2018 - 13:40:40 Letto 379 volte

Nella seduta di ieri pomeriggio, la Giunta comunale ha approvato un progetto di fattibilità per la partecipazione ad un bando della Regione siciliana finalizzato alla bonifica di aree inquinate grazie all’uso di fondi comunitari.

L’area individuata dalla Giunta per richiedere il finanziamento è quella della ex discarica di Acqua dei Corsari, destinata a diventare un parco pubblico intitolato a Libero Grassi.

L’area, che si estende per circa 11 ettari, è già stata oggetto di alcuni interventi di consolidamento, con interventi per contrastare l'erosione marina e sistemazione del suolo con la realizzazione di gradinate e percorsi.

“Da tempo – spiega l’assessore Sergio Marino – siamo al lavoro per restituire quest’area alla fruizione pubblica, anche in sinergia coi i comitati dei cittadini che da anni si battono per questo risultato. Questa zona è, infatti, di grande interesse paesaggistico, non solo per i quartieri limitrofi, ma per tutta la città”.

Dopo i primi lavori di sistemazione, l’area è stata oggetto di una analisi di rischio finalizzata a verificarne la contaminazione e l’eventuale pericolo per la fruizione umana. A seguito dei controlli è stata effettivamente verificata la presenza di agenti inquinanti.

Il progetto approvato ieri dalla giunta, che ha un costo di circa 11 milioni di euro, prevede quindi la realizzazione di interventi che permettano di poter fruire dell’area in tutta sicurezza, con barriere passive, membrane e strati di copertura che impediscano sia i rischi per l’uomo, sia l’infiltrazione degli agenti inquinanti verso il mare.

Per il sindaco Leoluca Orlando “il recupero di questo splendido tratto della costa cittadina dura ormai da anni, perché lo stato di degrado e abbandono iniziale era veramente gravissimo ed è stato necessario trovare risorse economiche particolarmente ingenti. Speriamo ora, con questo ultimo progetto e con l’auspicato supporto della Regione, di poter finalmente arrivare alla conclusione dei lavori, dando ai cittadini un nuovo parco che sarà certamente apprezzato e valorizzato”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!