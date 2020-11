RESET

Giunta, approvata l'integrazione del contratto di servizio con Re.Se.T per fronteggiare l'emergenza Covid-19

Si tratta della igienizzazione e sanificazione dei siti già previsti dal vigente contratto di servizio oltre a quella di settanta nuovi siti, prevalentemente scuole.

La Giunta comunale ha approvato oggi un atto di indirizzo, su proposta dal Settore Decoro Urbano e Sport, che autorizza l'Integrazione del contratto di servizio in essere con la Re,Se.T per il periodo Novembre/Dicembre 2020, con le attività strettamente connesse a fronteggiare l'emergenza derivante dalla pandemia COVID-.19.



Più nel dettaglio, si tratta della igienizzazione e sanificazione dei siti già previsti dal vigente contratto di servizio oltre a quella di settanta nuovi siti, prevalentemente scuole; il potenziamento di interventi straordinari di manutenzione e sanificazione all'interno dei cimiteri cittadini comunali da effettuare in funzione dell’emergenza COVID e, infine, e la regolamentazione ed il contingentamento degli accessi in entrata e in uscita di quanti aderiscono all’iniziativa promossa dalla Regione Siciliana con l’Asp relativa al monitoraggio e tracciamento dei contagi da COVID-19, nonché la sanificazione dell’estesa area della Fiera.

L'importo complessivo del contratto aggiuntivo, che verrà presumibilmente siglato domani, ammonta a poco meno di due milioni e mezzo di euro (per la precisione. € 2.467.735,26).

"Grazie a questa integrazione - dichiara il sindaco, Leoluca Orlando - la Reset può dare avvio ad un'ampia attività di sanificazione mirata alla prevenzione del Covid che si integra con l'azione di prevenzione complessiva da parte dell'Amministrazione, relativa ai luoghi di lavoro dei propri dipendenti, ma anche con quella più ampia organizzata con l'ASP per lo screening di massa all'interno delle scuole e tramite drive-in. Un contributo importante, col supporto fondamentale dell'azienda partecipata, al contrasto alla diffusione del virus".

"La proposta elaborata dal mio Assessorato su input del Sindaco - sottolinea l'assessore Sergio Marino - ha permesso di individuare le somme e la soluzione formalmente più corretta perché questi servizi potessero essere svolti da Reset che per altro ne avrà un giovamento in termini di bilancio aziendale".

