La Piazza

Giuseppe Conte sarà ospite de ''La Piazza'' di Angelo Perrino, in Ceglie Messapica

Il 27 settembre, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà ospite de ''La Piazza'' di Angelo Perrino, in Ceglie Messapica.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/09/2019 - 12:49:37 Letto 337 volte

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà ospite di Angelo Perrino, Direttore del quotidiano online affarittaliani.it, nell'edizione straordinaria de "La Piazza" , venerdì 27 settembre 2019, alle ore 19.00, in Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.

"La Piazza” è un appuntamento annuale di politica, che si realizza in un salotto allestito a cielo aperto in Piazza Plebiscito, nel centro storico di Ceglie Messapica. All’evento, organizzato dal Direttore di Affaritaliani.it Angelo Perrino, hanno partecipato i più importanti personaggi della politica italiana, tra cui Giorgia Meloni, Michele Emiliano, Giovanni Toti, Gianfranco Rotondi, Anna Maria Bernini e tanti altri.

Dopo lo strepitoso successo della seconda edizione, tenutasi questa estate, non poteva mancare "il bis" di inizio autunno, a cui parteciperà il maggiore esponente della politica italiana, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il quale sarà intervistato da Angelo Perrino. Le domande che Angelo Perrino formulerà a Giuseppe Conte saranno attinenti al programma del nuovo esecutivo e allo scenario politico del prossimo anno. L'evento sarà trasmesso in diretta via streaming su affaritaliani.it e su www.governo.it

Ceglie Messapica, nel Salento, è un piccolo borgo preromano, famoso per essere terra d’arte e di cultura gastronomica, nuovo “Chiantishire”, affollato di vip milanesi, francesi e inglesi, in cui sono nati Rocco Casalino, la Ministra Teresa Bellanova e lo stesso Angelo Perrino. Ceglie Messapica diventa, nel corso dell’estate, teatro della politica italiana, i cui esponenti, partecipando ai dibattiti realizzati nella Piazza di Angelo Perrino, delineano uno scenario dei futuri progetti politici. Il piccolo centro di Ceglie diventa, in tal modo, l’epicentro politico dal quale irradiano idee e progetti inerenti la politica italiana e, per tale motivo, viene denominato "Ceglie Power". Tra i personaggi illustri di Ceglie Messapica si annovera anche il Monsignor Gianfranco Gallone, appena nominato Nunzio Apostolico in Zambia dal Segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin.

