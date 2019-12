Anniversario Montalto

Giuseppe Montalto. Il ricordo del sindaco Orlando

Il sindaco Leoluca Orlando ricorda l'assassinio avvenuto in una frazione di Trapani il 23 dicembre 1995 di Giuseppe Montalto.

"Oggi doverosamente ricordiamo la figura di Giuseppe Montalto che ha perso la vita, per servire lo Stato e per difendere la legalità e la propria professionalità. Giuseppe Montalto, con coraggio ha condiviso un ideale di società lontana dalla mafia e dalla ingiustizia, anche in un contesto difficile come quello carcerario nel quale a maggior ragione legalità, rispetto dei diritti e del Diritto devono camminare insieme".

Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando ricordando l’assassinio avvenuto in una frazione di Trapani il 23 dicembre 1995 di Giuseppe Montalto agente della Polizia Penitenziaria in servizio all’Ucciardone.

