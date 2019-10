eventi a Palermo

Gli eventi del fine settimana a Palermo: come cambia la viabilità

La polizia municipale rende noti gli eventi che influenzeranno la circolazione veicolare nel fine settimana.

Pubblicata il: 17/10/2019

La polizia municipale rende noti gli eventi che influenzeranno la circolazione veicolare nel fine settimana. Sabato e domenica il quartiere Ballarò sarà chiuso al traffico in occasione del festival internazionale delle arti di strada “Ballarò Buskers” e in via Grande Lattarini si svolgerà una manifestazione artistica che prevedrà la limitazione alla circolazione veicolare. Sabato in via Croce Rossa nel tratto compreso tra Piazza Giovanni Paolo II e via Villa Sofia avrà luogo il mercato del contadino. Domenica nelle vie della città fino a Mondello si terrà la manifestazione sportiva “International Half Marathon” con il giro di boa previsto a piazza Castelnuovo. A partire dalle 12.30 sarà istituita l’area pedonale nelle zone limitrofe allo stadio in occasione dell’incontro di calcio Palermo-Licata e nel pomeriggio a Cruillas si svolgerà una processione religiosa.



Sabato 19 e domenica 20 Ottobre

Quartiere Ballarò - Ballarò Buskers

Via Grande Lattarini – Manifestazioni artistiche

Sabato 19 Ottobre

Viale Croce Rossa - Mercato del Contadino

Domenica 20 Ottobre

International Half Marathon

Stadio Barbera - Incontro di calcio Palermo – Licata

Cruillas – Processione religiosa Maria SS. Del Rosario

Fonte: Polizia Municipale

