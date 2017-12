eventi di beneficenza

Gli eventi di beneficenza organizzati dall'Associazione Apriti Cuore Onlus

L'Associazione Apriti Cuore Onlus, con l'avvicinarsi del Santo Natale, organizzerà una serie di eventi di beneficenza aperti al territorio.

L’Associazione Apriti Cuore Onlus, con l’avvicinarsi del Santo Natale, grazie all’aiuto di alcuni sponsor, tra cui farmacia Maymone, Maestri pasticceri Cappello, Intimi d'..aMare, Stefania, e della Parrocchia San Michele Arcangelo, dell’Associazione Liberiteatri ( Teatro delle Balate) e della Fondazione Mediolanum, organizzerà una serie di eventi di beneficenza aperti al territorio.

Gli eventi organizzati sono i seguenti:

Venerdì 22 dicembre alle 16,30 appuntamento alla parrocchia San Michele Arcangelo, in via Giuseppe Sciuti, per la Tombola Burraco solidale. Previsti tombola, merenda e animazione per bambini martedì 19 dicembre alle ore 17 presso la Parrocchia San Michele Arcangelo, e ancora tombola e animazione per adulti venerdì 22 dicembre alle ore 16,30. Le offerte da 10 euro (che comprendono anche la merenda) verranno destinate per arredare una nuova comunità dell’associazione “Apriti cuore”.

Appuntamento il 20 dicembre alle ore 18.00 al Teatro delle Balate, via delle Balate, per lo spettacolo “La narrazione del corpo”, con Dario Ferrari e Nina Lombardino. Spettacolo “Quarta partitura” mercoledì 20 dicembre alle ore 20.00 presso il Teatro delle Balate e successivamente testimonianza di Rino Martinez.

Il ricavato di queste iniziative sarà utilizzato per poter attivare laboratori, attività di socializzazione in favore dei nostri minori e adolescenti.

