viabilità

Gli eventi e le strade chiuse da sabato 25 a domenica 26 novembre a Palermo

PALERMO. La Polizia Municipale informa che domenica 26 novembre sono previste le seguenti manifestazioni...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/11/2017 - 16:55:35 Letto 1262 volte

PALERMO. La Polizia Municipale informa che domenica 26 novembre sono previste una manifestazione di moda in via Libertà - per cui sarà anticipata alle ore 6 la chiusura della carreggiata centrale del tratto da piazza Croci, e nel pomeriggio di sabaato 25 novembre, una moto-fiaccolata nell’ambito della “Giornata internazionale contro la violenza sulla donna”.

Quest’ultima partirà dalla piazza Niscemi, alle ore 17 ed arrivo a piazza Verdi alle 19,30 lungo il seguente percorso: viale del Fante in direzione stadio, via A. Cassarà, via Croce Rossa, via Libertà, via Ruggero Settimo, via Cavour, via F. Crispi, Foro Umberto I°, via Lincoln, via Roma, via D. Scinà, via Turati, via Dante, via B. latini, via Goethe, via N. Turrisi, via S. Balsano, via Volturno, piazza Verdi.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!