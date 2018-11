Grand Hotel Villa Igiea passa a Rocco Forte

Ceduta Villa Igea al gruppo Rocco Forte

Il Grand Hotel Villa Igiea passa al gruppo Rocco Forte per una cifra molto inferiore rispetto alla richiesta iniziale di oltre 60 milioni di euro e che certifica la grave crisi della struttura che necessita di un serio rilancio.

08/11/2018

Il Grand Hotel Villa Igiea passa al gruppo Rocco Forte per una cifra molto inferiore rispetto alla richiesta iniziale di oltre 60 milioni di euro e che certifica la grave crisi della struttura che necessita di un serio rilancio. Aggiudicata definitivamente per oltre 25 milioni di euro, la storica residenza dei Florio, perla di Palermo, mette fine alla procedura di dismissione dei complessi immobiliari di proprietà di Amt Real Estate S.p.A. e di Acqua Marcia Turismo S.r.l. Unico advisor della procedura la divisione ospitalità di Coldwell Banker Commercial. Un rilancio che interesserà anche il Grand Hotel et Des Palmes, acquistato dal fondo di investimento Algebris del finanziere Davide Serra per circa 12 milioni di euro, meno della metà della richiesta iniziale. La società Luxury Private Properties della famiglia toscana Giotti si è invece aggiudicata l’Excelsior per poco meno di nove milioni.

Rocco Forte, che possiede già in Sicilia il Verdura Resort, è l'erede di una storia di migrazione e successo: il padre Carmine Forte, nato nel 1908, ha lasciato Frosinone per l'Inghilterra dove ha fondato un impero alberghiero noto in tutto il mondo, senza mai dimenticare le proprie origini. Nel 1981 viene nominato barone e membro della Camera dei Lord da Margaret Thatcher e alla sua morte nel 2007, quasi centenario, lascia il comando al figlio Rocco che già a 15 anni aveva iniziato la gavetta. Dopo la morte del padre costituisce un nuovo e più piccolo gruppo. Con undici strutture di gran lusso Sir Rocco Forte ha le idee chiare sulle potenzialità dell'Italia: “L’Italia ha un potenziale enorme ma deve favorire di più gli investimenti nel turismo, servono più certezze e iter burocratici più snelli per cogliere tutte le opportunità. Il mio desiderio è riuscire, nell’arco di almeno 5 anni, di realizzare almeno 25 strutture alberghiere di lusso in Italia, guardando con attenzione al Sud che ha ottime potenzialità”, ha detto al Sole24Ore.

“Palermo quest’anno Capitale Italiana della Cultura sta vivendo una fase di crescita in termini di arrivi e presenze nazionali e internazionali - dice Carlo de Romedis, responsabile della divisione hospitality di Coldwell Banker Commercial - quindi la cessione di hotel di così grande storia a marchi internazionali, come nel caso di Villa Igiea, produrrà benefici effetti sul territorio siciliano e contribuirà a diversificare la provenienza delle presenze e a rafforzare la destagionalizzazione dei flussi turistici nella regione”.

Anche Giuseppe Rojo, amministratore delegato e fondatore della filiale italiana di Coldwell Banker Commercial ha confermano l’interesse degli investitori stranieri per il nostro Paese che, secondo i dati Istat, su oltre 33mila alberghi registrati conta soltanto l’1,4% di strutture appartenenti alla fascia 5 stelle, con un 3,3% di posti letto sul totale. Da qui il progressivo interesse delle Sgr per lo sviluppo di fondi dedicati al segmento luxury.

