Grande attesa per l'esibizione delle Frecce Tricolori: stimati 50mila spettatori

Dopo sette anni, le Frecce Tricolori torneranno domenica a volteggiare nel cielo di Palermo, sopra il Foro Italico.

Dopo sette anni, le Frecce Tricolori torneranno domenica a volteggiare nel cielo di Palermo, sopra il Foro Italico. L'esibizione si svolgerà a partire dalle 18. È l'unica tappa in calendario nel Sud d'Italia.

La pattuglia acrobatica, composta da dieci aerei di cui nove in formazione e uno solista, è la più numerosa del mondo, ed il loro programma di volo, comprendente una ventina di acrobazie e della durata di circa mezz'ora, le ha rese le più famose.

Le Frecce sono atterrate ieri alle 12.12 all’aeroporto Falcine Borsellino. La Pattuglia Acrobatica Nazionale è stata accolta dal presidente della Gesap Fabio Giambrone.

Domani dalle 16.30 inizieranno i sorvoli degli aeroplani dell’Aero Club Palermo, cui seguirà una dimostrazione di salvataggio in mare con un elicottero dell’aeronautica militare e le esibizioni degli elicotteri di Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia, mentre il gran finale, a partire dalle 18, sarà riservato all'esibizione delle Frecce Tricolori. L’evento è promosso dall'assessorato regionale al Turismo con Aeronautica militare, Comune e Aeroclub d’Italia, in collaborazione con Enac, Teatro Massimo, GNV, Enel. Una grande festa nel cielo di Palermo per cui si stimano circa 50 mila spettatori.

“Questa iniziativa - ha detto il sindaco Leoluca Orlando - è l'ennesima conferma di come in questo anno Palermo sia diventata un punto di incontro e di riferimento delle eccellenze nazionali ed internazionali. Tra queste certamente non potevano mancare le Frecce Tricolori e per questo voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa manifestazione, straordinaria esperienza unione di passato, presente e futuro del nostro paese. Ancora una volta Palermo è Capitale ed in questo caso lo è della cultura nazionale, dell'Aeronautica, del tricolore. Palermitani e turisti saranno spettatori di uno straordinario spettacolo".

“L’obiettivo delle Frecce Tricolori è quello di rappresentare le tradizioni, i valori e lo spirito di squadra che contraddistinguono tutti gli uomini e le donne dell’aeronautica militare – ha detto il Tenente Colonnello Mirco Caffelli comandante della Pattuglia Acrobatica Nazionale – Stendere il tricolore più lungo del mondo a Palermo dopo sette anni è forte motivo di orgoglio”.

Oggi e domani la viabilità cittadina subirà dei cambiamenti. Qui tutti i dettagli.

