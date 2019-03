prima sfilata

Grande successo per la prima sfilata Marchio siciliano FortunElla

Lezione di stile e di armonia del Marchio siciliano FortunElla che ha sfilato per la prima volta oggi, presso la sala dell'ex Real Fonderia, alla Kala.

di Miranda Pampinella | Pubblicata il: 30/03/2019 - 00:01:29 Letto 352 volte

La luce del faro, il trionfo dell’ulivo e l'idea di una donna che pur restando se stessa può decidere di trasformarsi con un celeste pallido, un rosa cosmetico, un grigio argentato, un giallo solare avvolgendo il corpo in un alone di pura bellezza, è questa la grande lezione di stile e di armonia del Marchio siciliano FortunElla che ha sfilato per la prima volta oggi, presso la sala dell'ex Real Fonderia, alla Kala, con circa trenta caftani tra gli applausi di centinaia di partecipanti. A condurre il defilé dal titolo “Sicilia, terra di calafati e caftani” sono stati i giornalisti Giovanni Villino e Connie Transirico. Ospite d’onore il tenore maestro Pietro Ballo, con la partecipazione di Benedetto Ciringione (oboista), Gabriele Filippone (pianista) e la musica curata dal deejay Davide Miti.

Ad aprire la sfilata è Atena, dea dell'Olimpo, con la quale si conclude un percorso iniziato dalla stilista Rosa Fortunato che per l’ultima volta ha voluto presentare al grande pubblico tre abiti di una sua precedente collezione che, dopo la sfilata, saranno donati al Museo di Caltagirone, per iniziare con Donatella Aiosa, ideatrice del nuovo Marchio, un percorso diverso ma pur sempre ricco di emozioni.

(Nella foto: Donatella Aiosa e Rosa Fortunato creatrici del marchio FortunElla)

“La Dea Atena ha un significato simbolico per me, – spiega Rosa Fortunato - ecco perché ho pensato di inaugurare il Marchio FortunElla concludendo con la Dea guerriera, perché il nuovo Marchio rappresenta la creatura di due donne, che proprio come guerriere determinate e vittoriose, affrontiamo il mercato dei caftani, un progetto del tutto diverso ma pur sempre ricco di determinazione ed entusiasmo. Il nostro desiderio è riuscire vestire con femminilità ogni tipo di donna facendola sentire unica, speciale”.

La particolarità dei loro caftani è quello di riuscire a personalizzarli secondo le esigenze di ogni donna, infatti non esisteranno mai due capi uguali, anche perché le stoffe ben selezionate sono scelte a piccole quantità e in diverse tonalità per dare la possibilità di una vasta scelta. Non solo, ma molti tessuti vengo anche dipinti a mano da esperti artisti. In passerella hanno sfilato infatti, tre caftani con disegni simbolici scelti per la sfilata: il faro, simbolo della luce che guida attraverso l’oscurità; l’ulivo emblema di pace, forza, fede, trionfo e vittoria; e le Saline di Sicilia che il mondo intero ci invidia. In sintesi, la produzione FortunElla coniuga l’arte, la storia e l’amore per questa terra.

“Siamo sicuramente due donne temerarie – chiosa Donatella Aiosa – che ci contraddistinguiamo per l’amore che nutriamo per questa terra. Non a caso anche il titolo scelto per la sfilata: Sicilia, terra di calafati e caftani, proprio perché il calafato, o maestro calafato, era un operaio specializzato che faceva parte delle maestranze impiegate nella costruzione navale e nelle manutenzioni nautiche, come i caftani FortunElla rigorosamente artigianali”.

Il defilé, arricchito da un magistrale rinfresco con colombe pasquali artigianali offerte da Fiasconaro di Castelbuono, si conclude con una scena che commuove ogni volta: prima le modelle entusiaste in posa sulla passerella con le creatrici del Marchio siciliano, poi tutto lo staff che accoglie Rosa e Donatella, la prima che sfoggia un caftano di seta celeste e l’altra con un caftano, nel backstage con un applauso che non si può definire, tanto è affettuoso, complice e ammirato.

