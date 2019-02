auto elettriche

''Green day'' a Marineo: inaugurate due colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

Vincenzo Di Dio, presidente degli Ingegneri di Palermo: ''Nella transizione verso la mobilitÓ elettrica Ŕ essenziale dare forte impulso alle rinnovabili e pianificare l'auto-sostenibilitÓ energetica delle infrastrutture''.

Il plauso per gli interventi mirati a ridurre le emissioni inquinanti e l’uso della plastica, e insieme l’appello agli amministratori pubblici affinché accompagnino la transizione verso la mobilità elettrica pianificando l’auto-sostenibilità energetica delle nuove infrastrutture e dando forte impulso alle fonti rinnovabili. Sono le considerazioni espresse stamattina da Vincenzo Di Dio, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo, al “Green day” di Marineo, evento che l’amministrazione cittadina ha organizzato per l’inaugurazione di due nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici e di una “casetta dell’acqua”, impianto pubblico in grado di erogare acqua potabile.

“Marineo sta esprimendo una particolare sensibilità verso la tutela dell’ambiente e auspico che iniziative analoghe possano diffondersi sempre di più nei comuni”, ha sottolineato Di Dio, soffermatosi poi su alcuni risvolti del passaggio mobilità elettrica durante una tavola rotonda che si è svolta nel Castello Beccadelli. “La sostenibilità – ha detto – non è un concetto astratto: in pochi anni il mondo vedrà scomparire certi mestieri e nascerne di nuovi, e presto un’auto elettrica, la cui gestione è più economica, costerà quanto un’automobile a combustione interna. L’economia basata sul petrolio è conclusa, ma è fondamentale che la transizione verso la sostenibilità sia portata avanti tenendo nel dovuto conto alcuni aspetti essenziali”.

“La ricarica di un veicolo elettrico richiede una grossa quantità di energia, pari a tre giorni di consumi di una famiglia di quattro persone – ha spiegato Di Dio – e pensando al proliferare delle colonnine di ricarica dobbiamo parallelamente pensare alla loro alimentazione con energia prodotta in loco, perché le reti elettriche attuali non potrebbero sostenere un tale trasporto aggiuntivo di energia, a meno di volerle rinnovare con lavori che coinvolgerebbero tutte le strade in ogni città. Gli amministratori pubblici devono assumere un ruolo decisivo. Se, per esempio, domani si autorizza la realizzazione di un nuovo parcheggio, occorre prevedere che quel parcheggio abbia auto-sostenibilità energetica almeno parziale, perché altrimenti non c’è rete elettrica che tenga. Inoltre, il completo passaggio alla mobilità elettrica potrebbe non migliorare di molto la sostenibilità ambientale se, al tempo stesso, non venisse fortemente incrementata la quota energetica proveniente da fonti rinnovabili, attualmente ferma al 30 percento. Avere tutte auto elettriche senza produrre con fonti rinnovabili l’energia erogata dalle colonnine di ricarica significherebbe solo delocalizzare parte del problema: meno emissioni in città, sì, ma crescita delle emissioni nei luoghi dove l’energia viene prodotta, per esempio, attraverso il termoelettrico o il gas. Ci sarebbero comunque benefici, ma in misura ridotta. Rinnovabili, mobilità elettrica e gestione delle reti, quindi, devono andare di pari passo”.

In qualità di docente e mobility manager dell’Università di Palermo, infine, Vincenzo Di Dio ha annunciato l’apertura da quest’anno di un nuovo corso di studio di Ingegneria elettrica della e-mobility: “Un modo per dare anche una sponda culturale a questa rivoluzione”, ha commentato.

L’installazione delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici, collocate in piazza Falcone e Borsellino, è il risultato un protocollo tra comune di Marineo ed Enel X. Tra i presenti, oltre al sindaco Franco Ribaudo, Stefano Terrana per Enel, Giuseppe Lo Verso per Enel X, il consigliere dell’Ordine degli Ingegneri Salvatore Favuzza, il responsabile dei servizi speciali car sharing Amat Domenico Caminiti e il comandante della Polizia municipale di Palermo Gabriele Marchese. All’inaugurazione hanno partecipato alcuni gruppi di studenti.

