Guasto alla cabina, si spengono 300 punti luce: al buio San Lorenzo-Niscemi

Illuminazione zona San Lorenzo-Niscemi, guasto ingente in cabina: AMG Energia al lavoro.

AMG Energia ha avviato un intervento di riparazione urgente per cercare di rimettere in funzione la cabina di pubblica illuminazione “Niscemi” e gli oltre 300 punti luce alimentati, nella zona di San Lorenzo. Ieri (martedì 10 dicembre) si è verificato un guasto di ingente entità a carico dell’interruttore generale della cabina primaria di media tensione, che rimane disattiva: in questo momento sono totalmente spenti gli impianti di illuminazione dell’area compresa fra le vie San Lorenzo, dei Quartieri, Ingegneros, Matteo Dominici, Filippo Di Giovanni, Carta, Duca degli Abruzzi, di piazza Niscemi e di viale del Fante.

Si tratta di un dispositivo datato e fuori produzione, in quanto realizzato con una tecnologia ormai superata e abbandonata: sono in corso interventi in manutenzione ordinaria per tentare di ripristinarlo. Se tali attività non dovessero essere risolutive, sarà necessario ricorrere ad un intervento straordinario - che va autorizzato dal Comune di Palermo - per la sostituzione del dispositivo, ormai fuori produzione, con un altro della stessa tipologia ma di nuova generazione e, di conseguenza, per la razionalizzazione e l’adeguamento dei collegamenti elettrici.

“I nostri operatori sono già al lavoro - assicura il presidente di AMG Energia, Mario Butera -. Abbiamo subito avviato un intervento urgente vista la gravità del guasto e per cercare di ridurre i disagi ai residenti della zona. Abbiamo anche informato gli uffici comunali del problema, nel caso in cui le attività in corso non dovessero avere esito positivo”.

Un altro intervento massiccio è in corso nella zona dello Sperone, compresa fra le vie Alagna, Ferrari Orsi, Messina Marine (tratto viale Amedeo d’Aosta-via Ferrari Orsi), fondo Tinnirello, cortile Spanò. Le squadre di AMG Energia stanno lavorando per la riparazione di guasti presenti su entrambi i circuiti che alimentano l’illuminazione e intanto hanno già ripristinato il funzionamento degli impianti a punti luce alternati.

