Guasto alla rete idrica in via Lucrezio: sospesa erogazione

A causa di un guasto alla rete idrica in via Lucrezio 11, l'Amap è stata costretta a sospendere l'erogazione.

Pubblicata il: 20/11/2019 - 15:29:33

L’Amap informa che, a causa di una perdita alla rete idrica, in via Lucrezio 11, è stata costretta a sospendere l’erogazione, nel tratto di via Lucrezio, compreso tra le vie Barcaioli e Filisto.

I lavori di riparazione sono già in programmazione.

L’erogazione verrà riattivata al termine di detti lavori, salvo imprevisti.

Per eventuali informazioni si potranno contattare i seguenti numeri: 091/279111 (risponditore automatico) o il numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).

