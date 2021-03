Vaccino fiera

Hub vaccinale della Fiera di Palermo, M5S: ''Situazione fuori controllo. Razza chieda scusa e risolva problemi''

''La gestione dell'emergenza covid in Sicilia da parte del governo Musumeci continua a mostrare gravi lacune'', afferma il M5S.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/03/2021 - 16:55:52 Letto 420 volte

“La gestione dell’emergenza covid in Sicilia da parte del governo Musumeci continua a mostrare gravi lacune”. Lo dichiarano le parlamentari de Movimento 5 Stele, Roberta Alaimo e Valentina D’Orso.

“Le foto che in queste ore circolano e che ritraggono centinaia di cittadini fragili in fila alla Fiera del Mediterraneo, per ore a turno sotto il sole e in alcuni casi senza distanziamento minimo, hanno provocato indignazione - aggiungono le esponenti M5S - Non si può giocare con la salute delle persone, soprattutto di quelle più vulnerabili. L’assessore Razza si prenda le proprie responsabilità, chieda scusa ai cittadini e risolva il problema potenziando i centri per la vaccinazione, destinando taluni spazi al coperto all’attesa in sicurezza, riprogrammando il numero delle prenotazioni giornaliere, sfruttando anche le ore serali se necessario. Solo così si potrà garantire un accesso ordinato e costante dei soggetti da vaccinare e un sicuro svolgimento delle operazioni” hanno concluso.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!