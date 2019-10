tv cinese

I cinesi sbarcano nel set di Montalbano a Scicli

Scicli, lo storico set del commissario Montalbano, sarà il set di un reality show prodotto da una società cinese.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/10/2019 - 16:17:58 Letto 326 volte

Sarà Scicli, l'ormai storico set del commissario Montalbano di Andrea Camilleri, lo scenario in cui verrà girato un reality show prodotto dalla Iqiyi, la società cinese corrispondente alla Netflix americana. A comunicarlo lo stesso ente con una nota.

"Il famoso attore cinese Hu Jun sarà a Scicli nei prossimi giorni con un troupe della Iqiyi e la Anhui TV Station". La società, con oltre 500 milioni di spettatori al mese e 126 milioni di spettatori quotidiani su internet e la Anhui TV Station, è nella top ten dei canali televisivi più seguiti in Cina.

Al centro del reality la tradizione culturale, culinaria e le principali attrazioni turistiche locali. La trasmissione conta 100 milioni di spettatori sui canali on-line, e altrettanti spettatori televisivi, per un totale di 200 milioni di telespettatori.

Hu Jun non è nuovo a questo tipo di format. Nei mesi scorsi ha partecipato, con il figlio, al programma "Dad, where are we going?" (Papà, dove stiamo andando?) raccogliendo un grande successo di pubblico e numerosi investimenti pubblicitari per oltre 350mila dollari.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!