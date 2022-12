Piccoli talenti in concerto

I giovani allievi dell'orchestra dell'associazione ''Teatro dei Ragazzi'' protagonisti della manifestazione ''Piccoli talenti in concerto''

Un gesto di volontariato artistico che arriva dalle periferie di Palermo, da Brancaccio allo Zen, come dono per sostenere gli studi di giovani con meno opportunità.

Saranno circa 25 e avranno un’età compresa tra gli 8 e i 16 anni i giovani talenti dell’associazione “Teatro dei Ragazzi” che prenderanno parte a “Piccoli talenti in concerto", evento di solidarietà artistica che si svolgerà alle 17.30 di lunedì 19 dicembre nella chiesa di San Domenico, a Castelvetrano. Un gesto di volontariato artistico che arriva dalle periferie di Palermo, da Brancaccio allo Zen, come dono per sostenere gli studi di giovani con meno opportunità.

A organizzare la manifestazione è la sezione di Castelvetrano della Fildis, con il patrocinio dell'amministrazione Comunale e con la collaborazione di numerose realtà del territorio. Una sinergia che sta dando vita a un evento di spessore culturale che avrà come protagonisti i promettenti talenti dell’associazione palermitana, con la direzione artistica di Pia Tramontana e Sandra Contin, rispettivamente soprano e fagottista del Teatro Massimo di Palermo. Presenterà la manifestazione la professoressa Barbara Vivona.

Una manifestazione che si svolgerà a pochi giorni dal Natale, rappresentando un momento di incontro con la città grazie a un progetto, come quello portato avanti dall’associazione “Teatro dei Ragazzi”, grazie al quale ogni anno numerosi ragazzi usufruiscono di borse di studio che consentono loro di accedere e proseguire gli studi musicali concretizzando il di fare parte del mondo della musica a livello professionale.

La partecipazione all’evento è libera fino a esaurimento dei posti.

