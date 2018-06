moda e spettacolo

''I Love Monreale'', tutto pronto per la seconda edizione. Si sfila il 15 e il 16 giugno

La seconda edizione dell'evento di moda e spettacolo a Monreale si promette di superare i 10mila spettatori dell'anno scorso. Spazio anche alla musica col rapper Mak, e alla comicità de ''I Respinti'' di ''Sicilia Cabaret''

14/06/2018

La prima edizione si è conclusa con un bilancio di oltre 10mila persone in piazza Guglielmo ad assistere alla finalissima, dando ancora di più vita a una manifestazione che ha portato moda e spettacolo a Monreale. Quest’anno, per la sua seconda edizione, “I Love Monreale” punta a superare questi numeri, complice la determinazione delle 50 ragazze in gara a conquistare una delle numerose fasce in palio. Prima tra tutte quella di “Miss Monreale”, che si porterà a casa anche il premio del valore di 1.000 euro messo in palio per la vincitrice da Cipolla Gioielli.

È ormai tutto pronto per il taglio del nastro, in programma venerdì 15 e sabato 16 giugno nella splendida cittadina normanna. Organizzata dal presidente dell’agenzia “Vanity Models e Management”, Francesco Pampa, dall’amministratore della web agency palermitana “MaxServices”, Massimiliano Vicari, e dalla “Piccy Models” di Salvatore Di Betta, la manifestazione ha il patrocinio del Comune di Monreale.

Entrambe le serate si apriranno alle 20, ma già la prima metterà alla prova la capacità delle aspiranti miss di sfilare sul red carpet preparato in Corso Pietro Novelli. Ad affiancare le ragazze, sia il 15 sia il 16, le modelle Vanity ufficiali, che hanno calcato passerelle nazionali e internazionali: Vanessa Iervolino, Giulia Proietto, Assol Calò, Claudia Cuneo, Manuela Bruno, Chiara Randazzo, Eleonora Sampino, Carla Cataldo, Celeste Caronia, Federica Castorina, Marta Denti, Sofia Tumminia, Ilenia Purpura, Noemi Scattarreggia, Roberta Riccobono, Simona Costanzo, Viviana Falanga, Silvia Giordano, Dalila Musto, Alessandra Zerbo e Giulia D' Amico. A fare da colonna sonora saranno il percussionista Cristian Vinci e il rapper Mak.

Sabato 16 la finalissima durante la quale, passo dopo passo, si assottiglierà l’elenco delle concorrenti per giungere all’elezione di “Miss Monreale”, scettro conquistato l’anno scorso dalla giovanissima Simona Costanzo che stavolta affiancherà Angelo Palermo nella presentazione di entrambe le serate. Ad animare la serata “I Respinti”, direttamente da Sicilia Cabaret, l’illusionista Cristian Carapezza e ancora Mak. Spazio anche ai più piccoli, con i 50 bimbi della “Piccy Models” pronti a sfilare indossando brand monrealesi.

La grande attesa è anche per un’altra ambita fascia, quella di “Miss Social”, eletta sul sito Filodiretto Monreale, media partner dell’evento, tra le 32 ragazze presentatesi a Monreale che hanno superato la prima selezione.

