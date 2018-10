miglior pizza

I migliori pizzaioli della Sicilia si sfidano a Taormina *VIDEO*

Dieci pizzaioli per dieci pizze gourmet. Una sfida che si è tenuta alla Botte di Taormina, storico punto di ritrovo dei vip che visitano la città jonica.

Dieci pizzaioli per dieci pizze gourmet. Una sfida per provare a far crescere il comparto e dare visibilità al settore. Un’esperienza unica che ha visto insieme dieci tra i migliori pizzaioli siciliani a dimostrazione di come questa regione non abbia nulla da invidiare a quelle che hanno fatto della pizza il proprio vessillo e di come un prodotto dalla forte identità italiana come la pizza stia venendo finalmente alla ribalta con grande dignità e professionalità anche nella nostra Isola, rivendicando maggiore spazio. Insieme a loro, cinque grandi birre artigianali che rappresenteranno l’Italia da nord a sud e che sapranno esaltare al meglio, con i loro sentori e i loro aromi, le caratteristiche delle pizze. Una sfida che si è tenuta alla Botte di Taormina, storico punto di ritrovo dei vip che visitano la città jonica.

Ecco le pizze che si sono sfidate:

Contrasti” di Matteo La Spada – L’Orso (Messina)

“Evolutiva” di Miriana Marino – Cutilisci (Catania)

“Gioco di perle” di Friedrich Schmuck – Piano B (Siracusa)

“L’Arancino” di Sergio Russo – Da Clara (Venetico Superiore - ME)

“… Perché!!!” di Salvatore Articolo – Cimillà (Ragusa)

“Regno delle due Sicilie” di Luciano Carciotto - 7+ (Nicolosi - CT)

“Sfincione 2.0” di Ron Garofalo – Mistral (Palermo)

“Sfincione Baharia” di Dario Genova – Ozio Gastronomico (Palermo)

“Stracciatella nera” di Antonino Puccio – Tredicisette (Palermo)

“Verdi” di Camillo Blandino ed Emanuele Serpa – Frumento (Acireale - CT)



